Mónica Naranjo confiesa haber tenido relaciones con mujeres

View this post on Instagram

Mi querido @jorgejaviervazquez Gracias por tu abrazo, tu afecto y tu generosidad en un momento tan importante de mi vida. Pd- Tenemos pendiente ese viaje juntos….😜💕😜 Lo sabes, no?!😜💕 #monicayelsexo #salvamedeluxe #mediaset #comienzalaaventura #proximamente @monicayelsexo_official