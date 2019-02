Expresa Obrador su solidaridad a Jorge Ramos; no me involucro

El periodista y su equipo fueron retenidos por el mandatario de Venezuela Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores.

Ciudad de México.- Esta mañana Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, evitó entrar en controversias por el caso del periodista Jorge Ramos y su equipo de trabajo, quienes presuntamente fueron retenidos por el mandatario de Venezuela Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. AMLO se limitó a expresar su solidaridad al periodista mexicano.

“Nosotros somos partidarios de la libertad de expresión, del respeto que debe de haber para el ejercicio del periodismo en México y el mundo… Desde ahora le expreso mi solidaridad desde aquí, lo que no quiero es involucrarme en un asunto que está muy polarizado. No quiero ser candil de la calle y oscuridad de mi casa. No quiero meterme en eso, es muy claro. México va a ser respetuoso de la decisión que tomen otros pueblos y otros gobiernos… Somos partidarios de la no violencia, no quiero hablar más… No voy a abordar más sobre el tema”.