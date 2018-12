Horóscopos semanales, del 24 al 30 de diciembre

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR●

Ahora que hay Luna menguante en Libra usa feromonas para atraer la atracción de tu pretendiente y se despierten las pasiones.

ARIES

Tus decisiones podrían cambiar si escuchas atento a los demás, se más cauteloso a la hora de convivir con extraños pues podrían esta ten peligro tus cosas materiales. Alguien trata de conquistarte pero te haces demasiado difícil. Si tu relación va avanzando y eso te hace sentir bien debe ser un poco más flexible con esta persona. No te dejes impresionar tan fácilmente ante propuestas académicas o laborales de cualquier persona. Buen momento para pensar en inversiones.

TAURO

No descuides lo que te ha dado estabilidad en tu vida. No y te quejes, mejor busca soluciones. Mantén una distancia con las personas que te han considerado oportunista o envidian tu crecimiento. Cuida tu piel no te expongas innecesariamente al sol. Demuestra tus sentimientos con detalles y también déjate querer. Podrían llegar más ganancias económicas pero aprende administrarlas de mejor manera. Los permisos que pidas te serán concedidos.

GÉMINIS

Deja de preocuparte por lo que digan los demás y empieza a tener una vida más relajada, aléjate de problemas de otros que podrían mancharte y hacerte quedar mal. Buen momento sentimental en tu vida, nuevas y buenas etapas en tu vida para conversar personas e iniciar una relación. Si tienes pareja podrían suscitarse algunos celos que se solucionan pronto. Días de mucha estabilidad emocional, controlas tu carácter y sentimientos de mejor manera.

CÁNCER

Te sientes limitado, crees que las personas están tratando de bloquearte de alguna manera para tu crecimiento personal. Realmente el único que puede ponerse barreras eres tú mismo y lo has hecho últimamente. Podrías tener algunas reuniones o eventos con varias amistades y eso podría aclarar varios puntos de tu pasado. Cuidado con los chismes y situaciones negativas que intentan provocarte inestabilidad en tu vida. No hagas compras innecesarias, en especial cosas que no te hacen falta como tú lo has querido pensar.

LEO

No ocupes tu tiempo en temas que no han avanzado como tú esperabas, si algo no funciona de una buena manera, debes hacer cambios y no obsesionarte. Cuidado con dejarte llevar por ideas engañosas o tus emociones pues podrías perder dinero y además confiar rápidamente en personas que podrían engañarte. Dale el tiempo y el valor adecuado a las personas que están contigo desinteresadamente.

VIRGO

En ocasiones lo fácil lo haces demasiado complicado y te cuesta trabajo resolver lo que pudiste haber hecho desde un principio. Cuidado con considerar frágil a las personas cono solo verlas podrías llevarte sorpresas. Te encontrarás con personas que no han sido muy honestas y tal vez te han mentido en el pasado es momento de alejarte. Si has tenido algunos errores es momento de rectificarlos con humildad y así poder obtener un crecimiento. Si no tienes pareja acepta invitaciones pues podría llegar un amor inesperado, esa persona ideal que querías para tu vida.

LIBRA

Mantén una buena imagen para estos días pues invitaciones surgen en las que estarás en la mira para algunas personas que eres de su interés por algún motivo. No seas impaciente en respuestas que deben llegar a tu vida en el momento adecuado. En el aspecto sentimental ya sea con pareja o amistades es tiempo de expresar tus emociones, tus enojos y todo lo que podría arruinar su futuro deben aclarar puntos de inmediato y llegar a buenos acuerdos. Evita gastar demasiado en bares, fiestas o reuniones pues necesitarás un ahorro ya que habrá posibilidades de buenas inversiones para mejorar tu calidad de vida.

ESCORPIO

Tu manera de actuar en los últimos días ha hecho que algunas personas te consideren frágil detrás de un caparazón que tenías. No te resistas a lo que sientes y a lo que quieres para tu vida, deja que las cosas fluyan de manera natural. Hay personas que necesitan saber de ti, que te extrañan pues eres parte fundamental de ellos deberías demostrar lo mismo y agradecer también con detalles cariñosos. Posibilidad que cambios, académicos, laborales y casa.

SAGITARIO

Si pasas por una etapa triste intenta recuperarte rápidamente, tienes las capacidades y además estás en un punto de tu vida de mucho crecimiento y oportunidades nuevas. La suerte y los beneficios están de tu lado así que despierta. Si el aspecto sentimental no te hace sentir muy cómodo debes expresarlo y buscar la solución adecuada. Te encontrarás con personas muy cerradas y difíciles de convencer así que no te desgastes demasiado con ellos.

CAPRICORNIO

Podrías obtener llamadas o mensajes que no esperabas de personas a las que les interesa saber de ti y muy posiblemente verte. Expresa tus sentimientos libremente y también lo que no te parece sobre algunas personas pero sin ser agresivo. Mantén una calma en el aspecto laboral ya que llegarán buenos cambios ya sea ahí o en el académico en donde te pedirán más acercamiento y responsabilidad pero también tendrás más ganancias. No te impacientes, cuando las cosas tardan un poco suelen ser las mejores.

ACUARIO

Crees tener ahora el control en tus manos pero debes irte con mucho cuidado pues eso podría ser engañoso. En el aspecto sentimental necesitaban hacer algunos cambios que te beneficien y ahora podrás ver los plasmados, pero tampoco te cierres a que el verdadero amor podría estar en otro sitio. Cuidado con las distracciones que podrían provocarte algún tipo de lesión toma mucho más precauciones en los lugares a donde asistas. Pon orden en lo que necesitas y en lo que tienes en tu vida, define muy bien lo que debes conseguir y a las personas que debes mantener junto a ti.

PISCIS

Vendrán días de alegría si bien sabes aprovechar las oportunidades pues los cambios que llegan son muy positivos. Comenzarás actividades nuevas y muy productivas para tu crecimiento personal. Sentimentalmente debes tener una calma y buena actitud en estos días, podrías tener algunas decepciones o alguien cancelará algún compromiso que ustedes tenían. Actúa de manera natural no demuestres una cara que no eres ante la sociedad. Hay proyectos y planes que te cautivarán y podrías iniciarlos, practica algún deporte al aire libre para liberar tensiones.

Que tus pensamientos se reflejen con acciones por que yo estoy contigo y ahora nada puede de tenerte YAMARASH.