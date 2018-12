Manolo Caro desprecia a ‘La Gaviota’

EL POLÉMICO DIRECTOR ASEGURA QUE NO QUIERE TENER VÍNCULOS CON ANGÉ- LICA RIVERA; ESO DAÑARÍA SU IMAGEN

Luego de que una revista de corte político anunciara en uno de sus artículos que el director Manolo Caro está en pláticas para hacer un proyecto con la exPrimera Dama, Angélica Rivera, inmediatamente éste mandó un comunicado de prensa para dejar claro que no quiere ver a La Gaviota ni en pintura. Su texto dice lo siguiente:

“El día de hoy, 11 de diciembre, leí en la revista PROCESO 2197, el artículo titulado ‘Adiós al glamour del poder’, firmado por el señor Jenaro Villamil. En él, menciona que yo, Manolo Caro, he sostenido conversaciones con la señora Angélica Rivera para llevar su biografía a una serie de televisión. Quiero comentarles que esto es totalmente falso; no ha habido acercamiento alguno con dicha persona. No es de mi interés llevar su vida a una serie de televisión, película u obra de teatro. Esta información perjudica mi imagen pública, ya que yo estoy en completo desacuerdo en enaltecer personas que, como ella, han dañado profundamente a mi país”, escribió.