Firma AMLO decreto para Comisión de la Verdad para Ayotzinapa

Alejandro Lelo de Larrea.

Ciudad de México.- En su primer acto público en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto que crea la Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa, con el firme compromiso de dar con el paradero de los 43 estudiantes, llegar a la verdad de lo que ocurrió aquella noche de Iguala, así como juzgar a los responsables, sin importar el cargo que hayan tenido en su momento.

“Y les aseguro que no habrá impunidad, ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro. Nos hemos propuesto, y es el compromiso, acabar con la corrupción y la impunidad en el país”, expresó el mandatario ante madres, padres, hermanas, hermanos y demás parientes de los jóvenes, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

López Obrador destacó que con la firma de este acuerdo “iniciamos el proceso de búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa. Ese fue nuestro compromiso. Y estamos empezando a cumplir nuestra palabra”.

Añadió que el decreto ordena a todas las entidades del Poder Ejecutivo para que preste todo el apoyo a los familiares de los jóvenes, a la Comisión que se va a integrar para llegar a la verdad. “Todo el gobierno va a ayudar en este propósito”, remarcó el presidente.

Sostuvo que no se va a afectar a ninguna institución. “Como he venido repitiendo, el llegar a la verdad y hacer justicia no debilita a las instituciones, las fortalece. En este nuevo gobierno debe reinar la verdad, ante todo”.

La Comisión va a estar encabezada por el Subsecretario de Derechos Humanos, Población, Migración de Gobernación, Alejandro Encinas, quien destacó en su discurso en el marco de la firma, que se retomarán todas las investigaciones realizadas por la PGR, la CNDH, los organismos de Derechos Humanos de la ONU y la CIDH.

Y añadió que también impulsarán que “Que la Fiscalía General, en su momento, cree una Fiscalía o Comisión Especial para que las indagatorias se lleven con imparcialidad y apego a la ley.

Esta Comisión del Caso Ayotzinapa deberá quedar integrada en máximo de 30 días hábiles, junto con sus disposiciones reglamentarias así como presupuesto para garantizar su labor sin limitaciones.

“La Comisión estará conformada por los padres de los jóvenes o quienes ellos decidan, un representante de la Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y profesionales técnicos para equipo autónomo para ayuda”, destacó Encinas.