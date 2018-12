Reafirma compromisos AMLO en el zócalo como Presidente Constitucional

Cerca de las 17:30 horas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, después de recibir diferentes muestras de protección por parte de los integrantes de los pueblos indígenas, el presidente emitió un mensaje en el zócalo de la ciudad de méxico.

“Aquí en el zócalo, después de recibir el bastón sagrado reafirmo el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”

Dentro de su discurso, el presidente dijo que hoy habló en el Congreso de la Unión, sobre el antiguo régimen y también de la nueva política que llevará a cabo para hacer realidad la curta transformación de la vida publica de México.

“Quiero expresar lo que ya hemos hecho y estamos por iniciar, lo que bien podríamos llamar una modernidad forjada desde abajo y para todos.

López Obrador dijo que después de la purificación de la embestidura presidencial por lo pueblos indígenas para resumir en una frase lo que esta buscando y anhelando es “La purificación de la vida pública de México”.

Reafirmo puntualmente los compromisos de darle atención especial a los pueblos indígenas, ya que dijo es una vergüenza que los pueblos vivan bajo la opresión y el racismo, y la marginación a cuestas, todos los programas tendrán como prioridad a los pueblos indígenas del país.