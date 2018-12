Primero muerto que fallarles: AMLO

“No me dejen sólo, porque sin ustedes no valgo nada o casi nada, soy de ustedes soy del pueblo de México…sin ustedes, los conservadores me avasallarían, pero con ustedes me van hacer lo que el viento a Juárez, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sostuvo: “No les fallaré, primero muerto que fallarles”.

Firme añadió “me hacen la recomendación que me cuide… mantengamos siempre la comunicación; no habrá divorcio entre pueblo y gobierno.

Visiblemente emocionado, arropado una vez más por el pueblo congregado en el Zócalo capitalino de inmediato se sobrepuso a su expresión de primero muerto que fallarles y agregó: pero no empecemos con ese dramatismo, seamos optimistas, estamos ante un momento estelar.

Que viva México

En el Zócalo capitalino donde recibió el Bastón de Mando de los pueblos originarios del país, previamente delineó 100 compromisos, entre los que destacan poner fin a la impunidad en el país, no más guerra, no más compra de votos, influyentismo ni nepotismo.

Se respetará la libertad de expresión, se garantizará el derecho a disentir, no más periodistas asesinados. “Vamos por la purificación de la vida pública de México”, el compromiso es terminar con la corrupción y favorecer a los que menos tienen, “arriba los de abajo”, afirmó.

Se acabaron los privilegios y el fuero, todos a portarse bien. El compromiso es terminar con la corrupción y favorecer a los que menos tienen, añadió.

Recordó que hoy inicio el proceso de amnistía para dejar en libertad a los presos políticos, a quienes que les han fabricado delitos, y sostuvo que se conocerá la verdad de la desaparición de los 43 estudiantes y se castigará a los responsables.

Hizo hincapié en su compromiso de ayudar a los pobres, a los marginados, a los olvidados por décadas, así como a los jubilados, a quienes les mejorará su pensión porque ya trabajaron, ya aportaron y en el último tramo de su vida tienen derecho a disfrutar.

Dato: Mañana sostendrá un encuentro en la Secretaría de Marina