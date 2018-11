Adrián Uribe sufrió feas alucinaciones

Adrián Uribe estuvo doblemente hospitalizado, puesto que, por no seguir las indicaciones médicas, regresó unos días para ser atendido.

Hace ya algunos meses, la vida de Adrián Uribe corrió peligro por una oclusión intestinal y estuvo internado en un hospital por varias semanas, en terapia intensiva, tiempo en el que vivió uno de los peores episodios de su vida, al sufrir alucinaciones:

“Yo tuve muchas alucinaciones, no sabía si lo que estaba viviendo era real o un sueño. De repente me daban a escoger si mi vida o la vida de uno de mis familiares. Después me decían que me iban a quitar alguna capacidad, que me iba a quedar sin poder hacer algo; pero todo era un sueño. Gracias a Dios estoy bien”, declaró.

El actor supone qué es lo que pudo haberle causado esas alucinaciones: “Tal vez por los medicamentos y el sueño, estar mucho tiempo en la cama, estar solo, sin hablar con nadie, eso pudo haber sido la causa”, dijo.

Lo que al parecer no es una alucinación, aunque él lo niega, es la nota que asegura Adrián es novio, otra vez, de Marimar Vega, recién divorciada de Luis Ernesto Franco.