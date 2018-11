El 31.9 por ciento de los mexicanos piensa gastar aproximadamente entre tres mil y cinco mil pesos en compras durante El Buen Fin, el cual inició este viernes y concluirá el próximo 19 de noviembre, reveló una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica.

La consultoría en comunicación precisó que de acuerdo con un estudio, el 31.6 por ciento de las personas estima gastar más de cinco mil pesos; 16.8 por ciento de mil a dos mil 999 pesos; 5.3 por ciento menos de mil pesos y 12.1 por ciento no sabe cuánto.

Asimismo, indicó, 73.1 por ciento no tiene pensado comprar nada este año; 16.6 por ciento sí y sólo 10.3 por ciento todavía no sabe o no se decide, y la razón principal es porque consideran que se trata de una estrategia para vender y no hay beneficio para el consumidor (38.4 por ciento).

Explicó que 27.7 por ciento dijo que porque no tiene dinero; 23.1 por ciento porque no quiere o necesita nada y 5.5 por ciento porque los artículos estarán caros; además, 78.7 por ciento se inclinará por los descuentos; 17.7 por ciento por los pagos a meses sin intereses y 3.6 por ciento por ambos.

La empresa subrayó que la encuesta aplicada mexicanos mayores de 18 años que cuentan con línea telefónoca fija en su hogar también mostró que 93.2 por ciento de las personas acudirá a realizar sus compras a las tiendas departamentales; 6.1 por ciento lo hará por Internet y sólo 0.7 por ciento aún no lo sabe.

El estudio, el cual se elaboró el 6 y 7 de noviembre pasados, reveló que en El Buen Fin de años anteriores el 63.5 por ciento de las personas prefirió pagar sus compras de contado y 36.3 por ciento a crédito.

Del 16 al 19 de noviembre de este año se realiza El Buen Fin, días en lo que se ofrecen productos y servicios con descuentos y promociones especiales.

Con información de Notimex