Ignora a su pupilo

El cantante peruano Johnny Lau, concursante de La Voz Perú en 2013, está un tanto decepcionado porque su coach en ese reality, Kalimba, no le ha contestado sus mensajes ahora que está en México para promocionar su música; así lo dijo en exclusiva para GRUPO CANTÓN.

“Mi coach fue Kalimba y la verdad no he tenido la oportunidad de volver a hablarle, le he escrito, pero no me ha contestado, sería un lujo volver a conversar con él y contarle que estoy por sus tierras, luchando por mis sueños”, declaró.

Johnny, con 24 años de edad, le ha insistido mucho a Kalimba, le ha mandado muchos mensajes, pero el exOV7 lo ha ignorado por completo: “Kalimba, si me estás leyendo, te escribí, respóndeme por favor, quiero decirte que ando aquí en tus tierras, luchando por mis sueños ya con mi música”, comentó.

Actualmente está promocionando su más reciente sencillo llamado Esta vez; está siguiendo los consejos de Kalimba: “Siempre me decía que era muy importante cuidar la esencia, lo que yo soy como cantante”, finalizó.