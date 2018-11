Desmiente Anaya a El Universal con un tuit

Con un Tuit, el ex candidato presidencial de derecha, Ricardo Anaya Cortes, desmintió al periódico El Universal, tras la publicación de una columna donde lo mencionaban explícitamente.

Aclaro que la información que hoy publica el periódico El Universal sobre mi persona es absolutamente falsa.

Aprovecho para enviar un saludo cordial. — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 5 de noviembre de 2018

En la columna Bajo Reserva de la casa editorial mencionada con antelación, se publicó el día de hoy, que Anaya fue a los pinos a pedirle perdón a EPN, para que no existan investigaciones de la PGR en su contra.

“Hace unos días se conoció que un conspicuo personaje llevó “de la mano” a la residencia oficial de Los Pinos al ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya. Nos dicen que la finalidad del encuentro era que Anaya hiciera las paces con el presidente Enrique Peña Nieto. El propósito fue que al panista le dieran, por parte de la Procuraduría General de la República, el beneficio de la carta de no ejercicio de acción penal (…) y en consecuencia, que no caiga en manos de la justicia de la nueva administración morenista”, señaló el periódico de alcance nacional.

Al parecer, los políticos (corruptos) temen el inicio de la cuarta transformación de la vida pública. Pues incluso EPN y su gabinete, la semana pasada, fueron amparados por la SCJN, para evitar también que la próxima administración investigue sus mañas políticas, de las cuales se han beneficiado económicamente.

Fue el Juez Eduardo Medina Mora, señalado por su cercanía a Enrique Peña Nieto y Salinas de Gortari, quien le otorgó un amparo al aún presidente emanado del PRI y su gabinete, contra las investigaciones o imputaciones legales que pudiera tener la Fiscalía de Chihuahua.

Cabe destacar que durante campaña, Ricardo Anaya sostenía en su discurso político que implementaría una cazaría de brujas contra EPN, en caso de resultar electo.