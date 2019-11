El sexto, campeón

EL TÉCNICO DEL AMÉRICA CONFÍA EN QUE SU EQUIPO ROMPERÁ CON LA MALDICIÓN; GIO SERÁ TITULAR ANTE TIGRES

Ciudad de México.- Sexto sitio, con 31 puntos, dos debajo del segundo, el León; uno detrás del tercero, Tigres; empatado con el Querétaro y Necaxa, cuarto y quinto, respectivamente.

Para Miguel Herrera, técnico del América, estos números son un signo inequívoco de que el Apertura 2019 fue por demás parejo, pues el único que pudo robar, aunque tampoco tanto, fue el Santos Laguna, con 37 unidades. “Hoy con 31 puntos pareciera que hicimos un torneo en el que apenas nos alcanzó para clasificar; fuimos tres equipos empatados en 31. No pasamos de panzazo. “Hicimos un buen torneo a secas, pese a lo que pasó (lesiones, salidas y expulsiones), y por eso de pronto no nos dan favoritos y hablan de otros, pero no nos importa. En esta instancia se dan los blasones y los queremos”. Y la pregunta, en su miércoles de conferencia de prensa en el Nido de Coapa versión Liguilla, no pudo quedar de lado.

Se habla insistentemente, como alguna vez pasó con la maldición del superlíder, que él mismo ya rompió como técnico aguilucho, que el sexto sitio nunca pudo levantar el título, lanza sentencia y asegura que cambiará aquel presagio. “Cuando regresé dijeron que las segundas partes no eran buenas, y resultó mejor. Si nunca ha sido campeón el sexto lugar, esta vez lo va a ser”. Aunque El Piojo no fue parte del hechizo ataviado con la crema, al capitalino ya le tocó sufrir aquella constante, porque siendo sexto quedó fuera ante Universidad. Le faltó un gol para revertir su llave de Semis. En el Apertura 2015 las Águilas se colaron como seis a la llamada Fiesta Grande y, con Ignacio Ambriz en el timón, cayeron contra los Pumas 4-3 en el global.