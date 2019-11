Un estacionamiento de lo más “cómodo”

Pasar las noches en la calle no es tarea fácil, no hay comodidad ni seguridad, además el clima que puede enfermarte e incluso morir por este. Es por ello que los indigentes son invitados a refugios para que no sobrevivan tanto tiempo debajo de un puente. Sin embargo, muchos no tienen la confianza necesaria para pasar una noche ahí, con esto en mente una fundación se le ocurrió una idea: Transformar un estacionamiento en un sitio seguro para quien lo necesita.

La organización australiana Beddown se puso en contacto con la operadora llamada ‘Secure Parking’. Al llegar a un acuerdo lanzaron una prueba en Brisbane.

En un estacionamiento que de noche no se utiliza, desplegaron decenas de camas con todo lo que esta debe llevar, como son sábanas, almohadas, edredones, etc.

El proyecto también busca que quien ocupe una de estas camas, también disponga de las regaderas que hay dentro del lugar, además de ayudarlos con consultas médicas, dentistas, estilistas y ropa nueva para continuar con una nueva vida, después de descansar en este lugar seguro.

