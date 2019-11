Grupo armado ataca a familia en Michoacán; mueren madre e hijo

Lo anterior fue informado por fuentes policiales, quienes agregaron que todos los heridos son menores de edad e identificados como Monserrat C., José Armando C., José Manuel C.

Los lesionados fueron llevados a un hospital de Zamora a bordo de ambulancias de Protección Civil Municipal y una patrulla de la Policía Michoacán

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los agresores.