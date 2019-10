Selena Gomez estrena “Lose You To Love Me” y pone a llorar al mundo

Show.- Después de 4 años sin lanzar música, Selena Gomez esta de regreso con “Lose You To Love Me”, una desgarradora canción que ha puesto a llorar a Twitter y el mundo entero.

“Esta canción esta inspirada en muchas cosas por las que he pasado desde que saque mi ultimo álbum. Quiero que la gente sienta esperanza y que sepa que hay otra versión mas fuerte de ti mismo”, así fue como describió su nuevo single.

Varias partes del vídeo a blanco y negro se grabaron con un IPhone 11 Pro.

Entre versos como “disfrutabas el dolor porque no era tuyo”, “este juego me estaba matando suavemente”, “en dos meses nos remplazaste como si fuera fácil”, “ahora el capítulo está cerrado (…) es la hora de la despedida” y “necesitaba perderte para amarme” llena de emociones a los fanáticos.

El nuevo himno de amor propio va sobre todos los problemas físicos y emocionales por los que ha pasado a lo largo de estos 4 años. Algunos versos parecen ser dedicados a su expareja, Justin Bieber, de quien se despide cerrando un capítulo en su vida.

El tema esta compuesta por la propia Selena Gomez en compañía de Julia Michaels y Justin Traner.

Entre mensajes de apoyo, amor y memes la cantante ya era tendencia en Twitter desde horas antes a su lanzamiento con #LoseYouToLoveMe y “Selena”, estas son algunas de las reacciones:

Selena is an example of being strong #LoseYouToLoveMe pic.twitter.com/yDWZBEyBrF

— Ven (@hiddlesgold) October 23, 2019