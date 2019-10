Fernández Noroña, detrás de la represión a comerciantes de San Cosme

Hugo Hernández

Ciudad de México.- El diputado federal Gerardo Fernández Noroña podría estar detrás del supuesto operativo montado por elementos de la Policía Federal, en contra de comerciantes de San Cosme el viernes pasado, cuando unas cuatro camionetas de dicha corporación llegaron a la Avenida Ribera de San Cosme para amedrentar a los vendedores.

Diana Sánchez Barrios, líder de los comerciantes de esa zona, aseguró que un día antes, el legislador puso un mensaje en su cuenta de Twitter en el que advierte de una manifestación de comerciantes en esa zona, acusándola de ‘cobrar 100 pesos diarios por vender en vía pública. A la una de la tarde cerrarán Insurgentes’, decía el texto.

“No entendemos qué intereses tiene Fernández Noroña en el comercio en vía pública. Vamos presentar una denuncia en contra de quien resulte responsable por haber orquestado este supuesto operativo en contra de los trabajadores en el espacio público”, expresó.

El viernes pasado, a eso de la 1 de la tarde, cuatro camionetas de la Policía Federal, con unos ocho uniformados, arribaron al local de la señora Verónica Lugo Fuentes, ubicado en las instalaciones de la estación del Metro San Cosme, quien por cierto ha buscado ser representante de los 500 comerciantes de San Cosme, pero nadie la reconoce.

“Los policías llegaron con lujo de violencia y comenzaron a amedrentar a los comerciantes a quienes les preguntaban que con qué organización estaban, y que tenían que pasarse con Verónica, de lo contrario los amenazaban con hacerles un levantón, te vamos a dar en la madre, pero la gente se negó y de ahí comenzó el enfrentamiento”, narró Sánchez Barrios.

Fernández Noroña podría estar involucrado, porque una de las locatarias de la señora Verónica la escuchó mencionar al diputado federal, justo antes de que los federales iniciaran el ‘operativo’, por lo que ese mismo día presentó una denuncia ante el Ministerio Público.

“La Policía Federal tiene que explicar si iban con alguna orden, no hicieron su debido proceso. Sólo llegaron a amenazar y a decirles que Verónica iba a ser la nueva representante. Las patrullas en las que llegaron son las 19390, 19386 y 19387. Voy a denunciar ante el MP, porque me han amenazado de muerte, que tengo que dejar la representación de San Cosme, que me van a matar a mí y a mi familia”, aseguró.