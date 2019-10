La fuerza de la vocación

Hay de todo en el mundo de la educación; profesores barcos que solo quieren llenar una plaza para tener dinero y “prestigio”, y los contrarios, maestros que les nace la vocación desde lo más profundo de su corazón: Ramata Siccoki Cissé, una maestra de biología en Atlanta, Estados Unidos es el claro ejemplo de los que hablamos en este momento.

La profesora se volvió viral luego que un estudiante compartiera una foto de ella cargando a la hija de una de sus alumnas mientras impartía clase.

Según narró Ramata, una de sus estudiantes le llamó una noche antes de su clase, para explicarle que la niñera de su bebé estaba enferma y que no tenía con quién dejarla, por lo que tendría que llevarla a la escuela.

En la clase la bebé estaba tan inquieta que la joven no podia tomar apuntes y arrullarla al mismo tiempo.Sin pensarlo mucho, la profesora tomó una bata de laboratorio y se ató a la pequeña a la espalda. Así impartió clase durante tres horas.

En su cuenta de Twitter, Anna Khadejah, quien dice ser hija de Ramata, difundió la foto que le tomaron a su mamá impartiendo la clase, acompañada de este mensaje:

Mi mamá es mi modelo a seguir. Su estudiante no pudo encontrar una niñera hoy y siendo la verdadera madre africana que es, dio una clase de tres horas con el bebé en la espalda y lo alimentó. Me siento muy bendecida de haber sido criada por una mujer que ama el mundo tanto como a sus propios hijos.”

my mom is my role model.

her student couldn’t find a babysitter today & being the true African mother that she is, taught a THREE hour class with the baby on her back & fed him.

I’m so blessed to be raised by a woman who loves the world as much as her own children. pic.twitter.com/6yuynJhuPw

— Annadote 💊 (@AnnaKhadejah) September 20, 2019