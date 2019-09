Un “agujero” por aguantarse a no ir al denstista

Muchas veces pasa que por miedo, desidia o por el simple “ya no me duele” dejamos de ir con los especialistas cuando nos aqueja un malestar, y ya es bien sabido que más vale prevenir que lamentar. En China, un adolescente no pudo más con el dolor de muelas que lo molestaba desde hacia un año, las reveladoras imágenes después de hacerle una tomografía, revelan el daño de no acudir con su dentista.

Las siguientes imágenes puede herir su sensibilidad, se recomienda discreción

Al principio, el dolor era menor y poco molesto, lo cual hizo que el chico lo ignorara, pero después empeoró tanto que su familia lo obligó a ir con un dentista, esto a finales de agosto. Una tomografía en 3D reveló el daño causado por ese dolor: el examen reveló que lo aquejaba un tumor conocido como ameloblastoma, el cual le había causado un enorme ‘agujero’ en la mandíbula.

Este ameloblastoma había ya “devorado más de la mitad de la mandíbula inferior del muchacho, además de causar numerosas lesiones en el hueso. Tras practicarse varias cirugías para recuperar el movimiento de este, el adolescente se está recuperando y los médicos esperan que los implantes dentales lo ayuden a volver a comer normalmente.

