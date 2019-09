¡Llegó la esperada presentación de Apple 2019! Sigue la transmisión en vivo

Estados Unidos. Por fin llegó el momento que muchos fans esperaban, pues el día de hoy Apple presentará todos los nuevos productos que tiene para nosotros, entre ellos el esperado iphone 11.

La presentación comenzó alrededorlas 12:00 horas y desde horas antes se convirtió en trending topic con el hastag #AppleEvent.

Hasta el momento la empresa ha presentado su nuevo servicio “Apple TV+” que costará $4.99 USD y estará disponible en 150 países. Este nuevo servicio iniciará el 1 de Noviembre y en la compra de cualquier producto de Apple recibirás un año de suscripción gratis. Así que ¡Cuidado Netflix!

También presentaron la nueva iPad estándar que contará con un Smart Connector para así poder tener su propio teclado y costará $329 USD. Es así que se posiciona para ser una opción económica frente a laptops con Chrome OS y Windows, y estará disponible a finales de Septiembre.

Aún falta presentar más productos como el esperado “iphone 11″, así que no te puedes perder la presentación en vivo.

¡Aquí puedes seguir en vivo la presentación!

It’s on. The #AppleEvent is about to get started.

Watch it live: https://t.co/yLa2e4Xr2R

— Apple (@Apple) September 10, 2019