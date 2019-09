Muere el hijo de Cafú, una leyenda en el fútbol

Brasil. El mundo de fútbol esta de luto, pues el hijo del multicampeón brasileño Marcos Evangelista de Morães, mejor conocido como Cafú, murió esta madrugada luego de sufrir un infarto mientras jugaba fútbol con sus amigos.

Según información del periódico Folha de Sao Paulo, el hijo del futbolista, falleció a los 30 años a causa de un paro cardíaco al momento de jugar fútbol en el barrio de Alphaville, en Barueri, en la región metropolitana de San Pablo.

También se dio a conocer que Danilo Feliciano después de 10 minutos de estar jugando fútbol con amigos, comenzó a sentirse mal mientras esperaba a que empezara otro partido, y a pesar de haber sido trasladado rápidamente a un hospital , el joven no superó un segundo infarto una vez que llegó al centro hospitalario.

Hasta el momento su familia no ha declarado nada al respecto y el futbolista se mantiene silencioso en sus redes sociales, sin embargo varios clubes en los que llegó a jugar rindieron condolencias por la muerte de su hijo.

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de Danilo Feliciano de Moraes, filho mais velho do pentacampeão mundial @officialcafu . Nossos sentimentos aos familiares e amigos. 🙏

O Santos FC e a nação santista lamentam o falecimento de Danilo Feliciano de Moraes, filho do ídolo mundial @officialcafu. Muita força aos familiares e amigos do nosso pentacampeão do mundo! ❤

— Santos Futebol Clube (@SantosFC) September 5, 2019