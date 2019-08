El mejor amigo del hombre frente a un tiburón

Los perros son seres tan nobles que ponen en riesgo su vida para salvaguardar la de sus dueños. El caso del día de hoy es peculiar, pues nadie en el mundo imaginaría una batalla entre un canino y un escualo, pero ocurrió en EE.UU, cuando un pescador fue salvado de ser víctima del ataque de un tiburón por su perro.

El hecho ocurrió en el Condado de Sonoma, California, donde un pescador, junto con su mascota (de nombre Darby) fueron a un lago cercano para atrapar algunas presas. El can, de raza pitbull, se quedó encerrado en la camioneta del hombre, esperando su llegada con el premio.

En cierto momento logró el cometido, atrapar a un tiburón gatopardo de dos metros, pero cuando intentó quitarle el anzuelo, este lo mordió fuertemente en la pierna.

Gritando para que alguno de los pescadores cercanos lo pudieran escuchar, se acercó a su camioneta. En ese momento, Derby logró abrir la puerta y corrió al encuentro de su amo para atacar con furia al escualo en las agallas. AL ver que esto no funcionaba, nuevamente acertó una mordida en la cola del animal, logró arrancarlo de la pierna del pescador, y lo lanzó lejos de ellos, de vuelta al lago.

