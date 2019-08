Uno regresa a donde fue feliz y para prueba ¡Ezra Miller!

Ciudad de México. El actor y cantante Ezra Miller pareciera estar enamorado de la fiesta que se vive en nuestro país, ya que por segunda ocasión visito “Rico”, un antro gay de Zona Rosa, en el que se le vio bailando al ritmo de reguetón, ¡Desatando a los asistentes!

A través de varias publicaciones de usuarios en twitter se dio a conocer que el cantante visito nuevamente un antro gay en la Ciudad de México, pues hace dos meses visitó el mismo lugar y se le vio muy contento.

Fuer así que su presencia deleito “Rico” la noche de ayer, e informes dicen que el actor llegó días antes a la ciudad, sin embargo nadie se percató de su existencia hasta este jueves.

Recordemos que Ezra es una de las figuras más importantes en el medio artístico actualmente, pues sorprendió con su interpretación de Flash en la película “Batman vs Superman: Dawn of Justice” y por su estilo tan fashionista que enamora a cualquiera.

Sin duda Ezra ama nuestro país y sobre todo nuestra fiesta, porque como México no hay dos, y para la fiesta ¡Ni se diga!

¡Aquí te dejamos algunos de los tweets más divertidos!

No sabía si era mi peda pq en realidad yo no le creía a mi amiga cuando me dijo que Ezra Miller estaba perreando atrás de nosotros jajajajajajaja 🤠 pic.twitter.com/DA6RVDoeYN

— josaint (@j_gainnz) August 16, 2019