Trump pide “larga sentencia” contra tirador en Filadelfia

Estados Unidos. Después del tiroteo acontecido el pasado miércoles en Filadelfia, Estados Unidos, el presidente Donald Trump pidió que se le castigue con una “larga sentencia” al responsable del incidente.

“El tirador de Filadelfia nunca se le debería permitir estar en la calle. Tenía una historial criminal largo y muy peligroso. Parecía que lo estaba pasando bien después de su captura y después de herir a tantos policías. La sentencia larga debe ser mucho más dura en el crimen callejero!”, escribió.

The Philadelphia shooter should never have been allowed to be on the streets. He had a long and very dangerous criminal record. Looked like he was having a good time after his capture, and after wounding so many police. Long sentence – must get much tougher on street crime!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 15, 2019