Ataque mortal a ciclista en plena transmisión de Facebook live.

Durante una transmisión de Facebook live, un ciclista recibió un disparo a quemaropa en plena carrera por parte de un motociclista, esto en Miami EE.UU.

Alex Palencia, de 48 años, se encontraba rodando en una carretera de la ciudad junto con un grupo de compañeros ciclistas cuando fue abordado por el presunto homicida. La transmisión del evento, desde la cámara del agresor, se mostraba de forma amistosa hasta que Palencia se quejó por la cercanía de este con el contingente.

Esto derivó en una discusión que se acaloraba progresivamente, hasta que el hombre decidió bajarse de su moto, dando comienzo a una pelea que tuvo un final mortal.

A bicyclist in Miami is shot to death this morning by "Florida Man" Kadel Piedrahita for no apparent reason.

“He had become familiar with some of the riders, and he would call them out by name,” Marks said. “He would film them. He’s filmed me before.”pic.twitter.com/wfGR4saCGh

— VDARE (@vdare) August 14, 2019