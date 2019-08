Reseña ‘Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw’

Inyección de adrenalina pura

El spin-off de la exitosa franquicia de ‘Rápidos y furiosos’, cumple con lo que promete: trama nula y acción deslumbrante

Harry Plus

‘Rápidos y furiosos’, es sin lugar a dudas una de las franquicias más exitosas dentro de la cinematografía de las últimas dos décadas, y es que la primicia de combinar acción pura, con vehículos tuneados, carreras clandestinas y personajes sacados directamente de un cómic, le valieron ganarse un lugar muy especial en el corazón de la audiencia general, y es que es imposible no saber a quien se refiere una persona cuando dice ‘Dominic Toretto y familia’, y justamente en esta ocasión, llega a la cartelera nacional un estreno apartado de la linea principal de estas películas, que como lo han demostrado en sus últimas entregas, los conflictos internacionales han pasado a primer plano, dejando de lado lo interesante del mundo de los automotores. ’Hobbs & Shaw’, nos llevará a conocer más de cerca la vida y relación de los personajes de Dwayne ‘The Rock’ Johnson y Jason Statham, una dupla por demás interesante.

La trama nos lleva hacia el agente ‘Hobbs’ (Johnson), un leal miembro de los servicios de Seguridad del Cuerpo Diplomático estadounidense, y al solitario mercenario ‘Shaw’ (Statham), exmiembro de un cuerpo de élite del ejército británico; como es costumbre, los insultos, golpes y burlas no han cesado entre curioso par, solo para ver cuál de los dos cae primero. Pero cuando un anarquista mejorado ciber-genéticamente llamado ‘Brixton’ (Idris Elba) se hace con el control de una peligrosa arma biológica, el mundo se enfrenta a una de sus mayores amenazas. Cuando ‘Shaw’ se entera de que además Brixton ha derrotado a su hermana, una brillante e intrépida agente secreta del M16 (Vanessa Kirby), él y ‘Hobbs’ no tendrán más remedio que dejar su mortal enemistad a un lado para salvar el mundo y derrotar al único hombre capaz de acabar con ellos.

Y precisamente eso es este spin-off, mucha adrenalina y acción, algo que promete desde sus primeros avances y que cumple sin mayor problema, pues algo hay que tener en cuenta al momento de mirar este tipo de producciones, se tiene que dejar de lado la lógica y la intención de buscar argumentos trascendentales y bien cimentados, pues la ficción dentro de ‘Rápidos y furiosos’, está hecha para que la gente disfrute de unas buenas palomitas y un refresco frió, al momento de que se divierte viendo a estos extrovertidos personajes, aunque claro está, que no todo es puro nitro, ya que la cinta, a pesar de la extraordinaria química que manejan sus dos protagonistas, o la acertada inclusión de Vanessa Kirby, flaquea gravemente porque no aporta algo nuevo a lo ya visto en las 8 cintas centrales, no se siente como una historia ajena, algo que se toma como oportunidad desperdicia para explorar lugares y situaciones que comúnmente no harían sus productores. Una misma fórmula desafortunada por no sacar el máximo provecho a sus protagonistas, quienes no temen hacer el ridículo o tomar la batuta cuando de intensidad se trata.

El humor negro, las situaciones hilarantes o inverosímiles están presentes, al igual que un villano de poca monta, pues el personaje de Idris Elba, poco o nada ofrece para pasar a la posteridad, algo que también deja mucho que desear, pues es un histrión de grueso calibre mal aprovechado, un lacayo más al que simplemente no le comprar el cuento de jugar a hacer el mal. Mención aparte para las apariciones de Helen Mirren y Eiza González, que más de una sonrisa van a dejar en tu rostro.

Si tienen pensado disfrutar de una cinta puramente energética, divertida y con caras conocidas, definitivamente ‘Hobbs & Shaw’ es la opción indicada, es el placer culposo para este cierre de verano.

Calificación: Buena (3 estrellas de 5).

Título original: Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Año: 2019

Duración: 135 min.

País: Estados Unidos

Dirección: David Leitch

Guion: Chris Morgan, Drew Pearce (Personaje: Gary Scott Thompson. Historia: Chris Morgan)

Música: Tyler Bates

Fotografía: Jonathan Sela

Reparto: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Helen Mirren, Eiza González, Ryan Reynolds y Kevin Hart.