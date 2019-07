¡De YosStop pasó a ser la nueva “LadyYate”!

Quintana Roo. La youtuber Yoss Hoffman, mejor conocida como “YosStop”, siempre se ha caracterizado por crear polémica, y en esta ocasión volvió a dar de que hablar, pues denunció agresiones del personal de un yate que contrataron y terminó siendo la nueva “LadyYate”.

La youtuber a través de su cuenta de twitter, dio a conocer todo lo que sufrieron ella y sus amigos, tras ser agredidos por el personal de un yate que contrataron, en donde celebraron el cumpleaños de Yoss en Cancún, Quintana Roo, mencionando haber tenido una mala experiencia.

“Hoy tuvimos una muy mala experiencia con un yate de nombre “Valentina” donde el nandertal del capitán nos dio un trato pésimo desde el inicio y al final terminó jaloneando y empujando a nosotras las mujeres y soltando golpes a mis amigos”, mencionó.

A pesar de haber publicado videos que demuestran agresiones en contra de sus amigos, sus declaraciones fueron volteadas en su contra, ya que YosStop comenzó a arremeter en contra de todas las personas que según ella “justificaban” la acción de violentar, diciéndoles “NACOS”, por lo que incendió las redes.

Fue así como surgió el hashtag #LaNacaDeYosstop y #LadyYate, en los cuales los usuarios de la red comenzaron a criticarla, ya que ella exigía respeto para ella y sus amigos, sin embargo en un video se les ve insultando al conductor del yate, diciendole “puto”, en sintonía con la canción de Molotov.

Fue por esta acción que las opiniones se dividieron, catalogando a la Youtuber como una “naca”, pues ellos fueron los que insultaron primero.

Por otro lado, la youtuber sacará más adelante un video en donde explicará todo lo acontecido, recalcando que la banda “naca” es lo que no quiere en el mundo.

No se preocupen amigos ya verán el video completo de lo qué pasó hoy 🤷🏻‍♀️ una lección importante de la verdadera banda naca que no queremos en el mundo. 🙌🏻 Está cabrón que eso pase pero al menos no me cansaré de hacer el intento. 😉

— YosS Hoffman (@YosStoP) July 29, 2019