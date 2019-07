Las promesas se cumplen o cuando no pagas el rescate de tu perro perdido.

Daniel Sturridge, exdelantero del Liverpool FC había reportado en sus redes sociales el 9 de julio la desaparición de su perro, un can llamado lucky lucci que fue sustraído después de un robo a su casa en Los Ángeles, California en EE.UU. La recompensa por hallar a su amigo era de 30,000 libras (alrededor de 37,500 dolares) pues presumía su secuestro.

Someone please help. Stolen from West Hollywood last night at 11:30pm.

A sizeable reward will be paid. Thanks for your co-operation pic.twitter.com/TC5egwuBfw

— Daniel Sturridge (@DanielSturridge) July 10, 2019