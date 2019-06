López Obrador niega conflicto con el CCE

“yo no me voy a dejar cucar, no quiero pleito aunque hay muchos interesados en que nos confrontemos” -Andrés Manuel

Ciudad de México. Ante el reproche realizado por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar en el tema energético, el presidente López Obrador negó que hubiera un conflicto con el sector empresarial.

Cabe señalar que el dirigente empresarial expresó su sorpresa porque el mismo día que firmó un acuerdo de inversión en sectores como el energético, se canceló la licitación que buscaba socios para Pemex, López Obrador aseguró que “a lo mejor es una falta de comunicación o una interpretación no adecuada”, pues dijo que en el documento firmado hay una cláusula para que se cumplan esos compromisos.

Durante la conferencia de prensa mañanera, el mandatario insistió en que no debe entenderse esto como una confrontación con el sector empresarial y que “si acaso hace falta intercambiar información”.

Aseguró que tiene una buena relación con Carlos Salazar a quien señaló de ser una persona honorable.

“Que no se entienda qué hay una confrontación con el sector empresarial, que no se interprete de esa manera, Salazar es honorable si acaso hace falta intercambiar información y por lo que corresponde a nosotros yo no me voy a dejar cucar, no quiero pleito aunque hay muchos interesados en que nos confrontemos “, expresó.

