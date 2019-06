Alejandra Valencia clasifica para Tokyo 2020

Holanda. México comienza bien con sus participaciones olímpicas, pues esta mañana, la arquera mexicana, Alejandra Valencia, clasificó para los juegos olímpicos de Tokyo 2020.

Alejandra logró conseguir una plaza para nuestro país en tiro con arco en los siguientes juegos olímpicos, tras llegar a la cuarta ronda y vencer a la francesa Audrey Adiceom en el Mundial de la disciplina en Hertogenbosch, Holanda.

NEWS. Denmark 🇩🇰, Mexico 🇲🇽 and Sweden 🇸🇪 win last three @Tokyo2020 @Olympics quota places at 2019 world #archery championships 🏹🎯 #wac2019 @archery2019 https://t.co/qphrI3bwYS pic.twitter.com/Jwhb0lZE2s

— World Archery (@worldarchery) June 14, 2019