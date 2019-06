Londres: La lucha de Egipto por evitar la subasta de un busto de Tutankamón

La casa Christie´s, ubicada en Londres, se encuentra en la posesión de un busto que representa la cabeza del Faraón Tutankamón, con una antigüedad de 3,000 años de antigüedad, el cual pretenden subastar para el mes de julio de este año, sin embargo, autoridades egipcias exigen la detención del evento de subasta por un supuesto robo del busto.

