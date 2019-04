Por denuncia, se quita la vida

Armando Vega Gil, bajista del grupo Botellita de Jerez, fue encontrado sin vida ayer por la mañana. El suicidio se debe supuestamente por la acusación que se le hizo a través de redes sociales con el movimiento #MeToo- MusicosMexicanos , en donde justamente apareció su nombre en una lista de músicos acosadores de mujeres. Antes de quitarse la vida, el bajista se dio el tiempo de redactar una carta, donde da las razones por las cuales tomó esa decisión.

“Buenas noches a todas y a todos. Hace unas horas en la cuenta de Twitter #MetooMusicosMexicanos, una chica me acusa de abuso y acoso. Ella narra que el episodio ocurrió cuando ella tenía 13 años, lo cual hace que esto se vuelva grave, muy grave. Bien, lo afirmo categóricamente, dicha acusación es falsa. Soy una persona pública y constantemente recibo gente, muchas menores de edad en mi casa para entrevistas, talleres, o simplemente charlas con algunas de estas muchachas y muchachos que siguen mi carrera y mantengo comunicación con ellas y con ellos”, se puede leer en un primer fragmento.

Además, el bajista dejó un último mensaje de audio, recalcando que la campaña #Me- Too, le habría quitado la credibilidad que en años logró en el mundo de la música: “Aunque se supiera la verdad, se aclara e incluso penalmente. Ya me hicieron polvo, no tengo credibilidad como músico, fotógrafo y escritor, que aparte la mayoría de las cosas que hago es para niños y adolescentes, pues me voy a quedar sin trabajo, tarde o temprano la gente va abandonarme, porque mi editorial no va a publicar un libro mío, no porque crea que soy un pederasta sino porque a la editorial no le conviene a alguien que está en entredicho”, finalizó.

Armando Vega Gil fue un bajista y compositor que fue fundador de una de las bandas más influyentes del rock mexicano contemporáneo, Botellita de Jerez, agrupación creada a principios de los años 80’s en nuestro país. Antropólogo y apasionado por las artes, también estuvo en diversas ramas de la expresión artística como el cortometraje, el performance y el guionismo cinematográfico y de televisión en colaboración con comediantes como Andrés Bustamante.

Las denuncias de este movimiento han dado como resultado también el despido de Efrén Barón, guitarrista de la banda de rock alternativo División Minúscula, quien fue expulsado de la agrupación por las acusaciones que ha recibido a través de Twitter, pues chicas dan pruebas de que el guitarrista les mandaba fotos indecorosas y pedía lo mismo.