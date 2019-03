Dumbo: Volando a la nostalgia

Por Harry Plus

Calificación: Regular

Primero tenemos que comenzar hablando que la cinta original de Dumbo (1941), es uno de los más grandes clásicos de Diney y de nuestra infancia, porque seamos honestos, quien no creció viendo al adorable elefantito de orejas grandes y aprendió de su fortaleza para ser feliz en un mundo que no se cansada de discriminarlo. Es por eso que cuando se anunció el remake live-action de dicha cinta, dirigido además por Tim Burton, todos nos emocionamos de poder ver esta bella historia de nueva cuenta en la pantalla grande, que equivocados estábamos.

Vamos a empezar con la historia, que desde un inicio nos presenta cambios, modificaciones que pretenden alejarla de la original para darle vida y alma propia. El dueño del circo, Max Medici (Danny DeVito), recluta a la exestrella Holt Farrier (Colin Farrell) y a sus hijos Milly (Nico Parker) y Joe (Finley Hobbins), para cuidar a un elefante recién nacido cuyas orejas demasiado grandes lo convierten en un animal de risa en un circo que ya está en mala posición. Pero cuando descubren que Dumbo puede volar, el circo se recupera increíblemente, atrayendo al empresario persuasivo V.A. Vandevere (Michael Keaton), quien recluta el peculiar paquidermo para su nueva aventura de entretenimiento, la más grande de la vida, Dreamland. Dumbo se eleva a nuevas alturas junto a una encantadora y espectacular artista aérea, Colette Marchant (Eva Green), hasta que Holt se entera de que debajo de su brillante apariencia, Dreamland está llena de secretos oscuros.

Algo importante es que Tim Burton dota de su ya característico toque a los personajes, convirtiéndolos en seres que no encajan en un mundo empeñado a lastimarlos, emotivos, por momentos deprimentes, con un ferviente deseo por demostrar que su valía va más allá de lo que su cuerpo puede expresar. Lo desafortunado es el desarrollo del guion, lo pobre de la animación 3D, que por momentos luce falsa en su totalidad, lo lamentable de que la historia no tiene alma propia, es una gélida historia que lo único que cumple es llenar los bolsillos de la casa del ratón… Aquí lo triste es que aunque los personajes y en especial Dumbo, pueden sostener la película por su cuenta y te entretienen a ratos, no se les diera el respeto y tratamiento que una historia como tal, mereciera.

LA ORIGINAL

Dumbo surgió como el cuarto largometraje animado de Walt Disney Pictures

ORIGEN

Está basado en el libro para niños homónimo de Helen Aberson e ilustrado por Harold Pearl

DUMBO

Es un elefante antropomórfico que es cruelmente apodado Dumbo (en inglés, dumb significa despectivamente, tonto), y que es ridiculizado por sus grandísimas orejas, aunque descubre que puede volar usándolas como alas

LA MÁS CORTA

Con 64 minutos, es una de las más cortas películas animadas de Disney, caso contrario a esta nueva versión, que dura 112 minutos

REPARTO

Dumbo está protagonizada por Colin Farrell, Eva Green, Michael Keaton, Danny DeVito y Alan Arkin