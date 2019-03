Conoce el calendario de los próximos partidos de fecha FIFA

El fútbol al rededor del mundo se paralizará con la próxima fecha FIFA que se jugarán del 20 al 26 de marzo.

Llegó la primera Fecha FIFA del año, misma que se jugará del 20 al 26 de marzo en donde las selecciones de alrededor del mundo harán su debut en este 2019.

Esta próxima fecha FIFA marcará el debut de Gerardo “Tata” Martino al frente de la Selección Mexicana de Fútbol, los regresos de los astros del fútbol, Lionel Messi y Cristiano Roando, además que marcará el inicio de las eliminatorias rumbo a la Eurocopa.

Miércoles 20 de marzo

– Alemania vs Serbia – Amistoso – 13:45 horas

Jueves 21 de marzo

– Holanda vs Bielorrusia – Eliminatorias Eurocopa – 13:45 horas

– Bélgica vs Rusia – Eliminatorias Eurocopa – 13:45 horas

– Estados Unidos vs Ecuador – Amistoso – 18:00 horas

Viernes 22 de marzo

– Portugal vs Ucrania – Eliminatorias Eurocopa – 13:45 horas

– Moldovia vs Francia – Eliminatorias Eurocopa – 13:45 horas

– Inglaterra vs República Checa – Eliminatorias Eurocopa – 13:45 horas

– Argentina vs Venezuela – Amistoso – 14:00 horas

– Perú vs Paraguay – Amistoso – 18:00 horas

– México vs Chile – Amistoso – 20:15 horas

Sábado 23 de marzo

– Brasil vs Panamá – Amistoso – 11:00 horas

– España vs Noruega – Eliminatorias Eurocopa – 13:45 horas

Domingo 24 de marzo

– Holanda vs Alemania – Eliminatorias Eurocopa – 13:45 horas

Lunes 25 de marzo

– Portugal vs Serbia – Eliminatorias Eurocopa – 13:45 horas

– Francia vs Islandia – Eliminatorias Eurocopa – 13:45 horas

Martes 26 de marzo

– Marruecos vs Argentina – Amistoso – 13:00 horas

– República Checa vs Brasil – Amistoso – 13:45 horas

– Malta vs España – Eliminatorias Eurocopa – 13:45 horas

– Estados Unidos vs Chile – Amistoso – 17:55 horas

– México vs Paraguay – Amistoso – 20:00 horas

