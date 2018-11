Como les comenté hace algunos meses, la Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga celebra su 80 aniversario acompañada de grandes artistas, entre ellos Sebastián Yatra, 80 años de música entre amigos, que este fin de semana se presentó en Mazatlán, Sinaloa, e hizo un espacio en su agenda para quedarse un día más y aprovecharon para grabar el video clip de la canción que han grabado juntos. La rola es consecuencia de mis actos. Me comentaron que Yatra estuvo súper accesible, muy travieso y haciendo bromas todo el tiempo, además obvio de seguir las indicaciones del director, grabaron algunas escenas juntos y otras por separado. Yatra quedó fascinado con Mazatlán y probablemente sea de los invitados al festejo el próximo 27 de febrero en el puerto. Aquí tenemos imágenes exclusivas de lo que será el próximo videoclip de la madre de todas las bandas.

Lorenzo Méndez tendrá su primer gira promocional esta semana en la CDMX como solista, después de salir de La Original Banda El Limón y presentará en los principales medios su nuevo sencillo “Imperfectamente perfecta”, composición de Horacio Palencia. las preguntas que no pueden faltar ya se las saben: ¿cuándo se casará con Chiquis? ¿Cómo quedó con La Original?, entre otras, así que para conocer las respuestas… los esperamos el sábado en Cuéntamelo ya! al fin, para que ahí, él mismo nos conteste.

Pachangón que se aventó Julión Álvarez para bautizar a su hija María Isabel Alvarez Fernández; el festejo se llevó a cabo en un salón boutique de la Perla Tapatía, con un decorado en rosa y blanco Entre festejos y amigos enfermos espectacular. Solo invitó a sus amigos y familia más cercanos, entre ellos su ex pupilo y ahora amigo Hansel Flores y Alfredo Olivas, que guardaron discreción al no subir fotos ni nada por el estilo para no balconear el evento tan íntimo. Hubo mariachi, dos grupos norteños, uno de ellos Los Dinámicos; también estuvieron el Grupo Códice (antes Código FN), además la comida fue en tres tiempos, había barra de quesos y carnes frías, sashimi de atún, salmón y pasteles diversos. La fiesta duró 12 horas y para la madrugada, tacos. Muchas felicidades a toda la familia Álvarez Fernandez.

Pedimos oraciones para Julio Preciado, quien de nueva cuenta fue ingresado al hospital por complicaciones cardíacas; lo reportan grave aunque estable y hay que recordar que en septiembre ya había estado hospitalizado por neumonía, aunque la información es hermética por parte de la familia, lo único que piden son oraciones y buenos deseos para Julio.