Lucero repudia los feminicidios

Agregó que no es un problema exclusivo de nuestro país, sino de todo el mundo, y que no se debe callar

Luego de que la intérprete colombiana Arelys Henao lanzara una campaña en Latinoamérica denominada No podemos callar, para combatir los crímenes en contra de mujeres en Latinoamérica, la actriz e intérprete mexicana Lucero habló para GRUPO CANTÓN sobre la ola de feminicidios que se han presentado en México, esto durante la presentación de su disco Enamorada en vivo.

“Es algo súper fuerte, es tan violento y deplorable que sucedan estas cosas en nuestro país; pero no es algo actual, no es algo que sucede solamente hoy o esta semana o este año, desafortunadamente existe hace mucho tiempo y no solamente en México, sino en todo el mundo, por eso hablo mucho de amor, de positivismo, de buena energía, para deshacer un poco toda esta vibra negativa que pueda existir alrededor de todas estas tragedias que son reprobables, que son terribles”, señaló.

Agregó que es lamentable que muchas mujeres, incluyéndola a ella, en las noches cuando se van a dormir, tengan que estar rogando porque haya más amor, menos odio y venganzas y menos crímenes a féminas; pidió a los noticieros ser un poco más positivos y que las dejen un poco más tranquilas antes de irse a dormir o al despertar y escuchar mejores cosas, por lo que pidió pensar en cosas positivas para hacer un México y un mundo mejor.

Finalmente, comentó que “los feminicidios son cuestiones tristes, negativas y deplorables, no solo para las mujeres sino para todos los seres humanos”.