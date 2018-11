Swedish House Mafia en México

Ciudad de México.- Hace algunos días en redes sociales usuarios reportaban la especulación que el trío de música electrónica llegaría a México.

Y en redes sociales es como se confirmó este hecho, el trío escocés de música electrónica anunció su regreso a México con un concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México el próximo 19 de mayo de 2019.

MEXICO – WE ARE BACK – 18.05.19 Sign up for ticket informationhttps://t.co/2gKkypZ0Gd pic.twitter.com/pLhgKqct3M — Swedish House Mafia (@swedishousemfia) November 8, 2018

Sebastian Ingrosso, Steve Angello y Axwell harán vibrar a sus fan al ritmo de sus éxitos del house como “Don`t You Worry Child”, “Save The World”, “One”, “Miami to Ibiza”, entre otros.

Tras 5 años de su último concierto en México como parte de su gira del adiós, la mafia sueca del house dará un nuevo concierto cuyos boletos saldrán en preventa Banamex el próximo 14 y 15 de noviembre.