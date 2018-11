Daniela Castro en zozobra jurídica

Daniela Castro seguirá en los Estados Unidos, no necesariamente arraigada, porque legalmente no se ha dicho que sea culpable de robo, sino como supuesta sospechosa de haber cometido un robo a la tienda Saks de San Antonio, en los Estados Unidos, hace unas semanas. La actriz no sale porque está pendiente de la sentencia que en esta semana se le va a dictar, para que purgue una condena, si es que la encuentran culpable de robo.

Desde el día 30 de septiembre, cuando descubrieron que ella cometió el su puesto delito, hasta la fecha, no puede salir de los Estados Unidos hasta que el juez le dicte sentencia. Esto significa que ha estado sufragando por su cuenta los gastos de su estancia ya casi por un mes en el vecino país.

Las autoridades tienen en su poder un video en el que se ve una persona de espaldas, se nota que se mete objetos, no en la bolsa del pantalón, sino entre la cintura y la espalda, eso sí, no se le nota la cara. El cuerpo de vigilancia de la tienda observó esto y no conoce a Daniela por la espalda, pero la siguió, entonces si no hubiera comprobado su identidad, ella no estaría en este problema tan serio.