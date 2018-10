Paquita la del Barrio guardó el pañuelo

“Yo no quiero contigo”, me dijo Paquita la del Barrio. No podía creer que la Reina del Pueblo me estuviera cotorreando. No paró de alburearme. Así como lo oyen, En ConTacto pasa de todo. Cada martes disfruto muchísimo hacer mi programa desde mi Face. El internet tiene una magia increíble.

Yo creo por eso la intérprete de “Rata de dos patas” guardó los pañuelos desechables y se rió hasta el cansancio durante las dos horas que estuvimos juntas.

Invité a Paquita con El Piojo Herrera y cuando les mostré el meme que anda en la red, donde la gente dice que El Piojo es hijo de Paquita y Donald Trump, fue cuando mejor se puso el programa. Cómo agradece uno compartir momentos con gente relajada. Los dos me sorprendieron gratamente.

Paquita mandó traer al mariachi desde Pachuca y vaya que se dio gusto catando una tras otra. Con todo y que traía laringitis. Después del show, nos quedamos a echar el tequilita y a disfrutar de unos buenos frijolitos con cochinita pibil.

Me estuvo contando que repite con la Sonora Santanera en el Metropólitan y ya tienen todo listo. Así que el 19 de noviembre a las 5 de la tarde abren puertas. Paquita va con mariachi, banda y por supuesto con la sonora. Cada vez es más común que las agrupaciones e intérpretes unan fuerzas. Me encanta la idea.

¡A gozar, que el mundo se va a acabar! Vayan por sus boletos para ver a estos dos grandes, que los precios son populares para que todos tengamos acceso.

Ya si lo que usted busca de plano es entretenimiento sin costo, los espero los martes en mi Facebook Live. Comparte y dale like, que es lo de hoy. Solo ahí va. A ver a Paquita sin kleenex. De veras que La Reina del Pueblo se la pasó muy divertida. Nos leemos próximo viernes en El manual de la buena esposa.