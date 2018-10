Vive drama

Es una pena que el único hermano de Juan Gabriel, don Pablo Aguilera, esté pasando por una situación tan delicada. Y es que aparte de que tiene varios achaques por su avanzada edad, ahora las cosas se complican porque está perdiendo la memoria. Así lo dijo en exclusiva para GRUPO CANTÓN el veterano de 80 años, vía telefónica desde Parácuaro.

“Estoy aquí trabajando, yo ya no voy a eventos… yo no puedo desvelarme, además está lloviendo bien feo. Estoy mal de mis reacciones, ya me equivoco muchas veces al contestar, tampoco puedo contestar mucho, ya se me olvidan las cosas, es lo que pasa cuando uno tiene 80 años. No me acuerdo de los detalles, si no me acuerdo de lo que hice ayer, menos lo del año pasado. Yo no he salido de aquí del rancho, no sé nada”.

Don Pablo presiente la muerte: “Recuerdo a Alberto como un hermano que se me fue, una parte más de mi familia… Además estoy resignado. Ya tengo toda mi familia en el cielo, yo también ya me voy y no me siento nada bien, he estado enfermo desde hace años y creo que ya no tengo remedio”, dijo.