Leyendas del pancracio nacional dicen que “recordar es vivir”

Ciudad de México.- Los ídolos de la lucha libre nacional, aquellos que brindaron batallas memorables y forjaron grandes historias, regresan al ring de la Arena México para brindar encuentros llenos de nostalgia en la función denominada Leyendas Mexicanas, que año con año organiza el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

En la batalla estelar habrá una lucha de tríos entre Rayo de Jalisco, Tinieblas Jr y Villano IV, quienes se medirán a Canek, Fuerza Guerrera y Máscara Año 2000.

Mientras, en la semifinal, el público que asista a La México Catedral este 6 de diciembre podrá presenciar un mano a mano de maestros entre Satánico y Solar.

Otros luchadores que participarán en este cartel son Negro Casas, Blue Panther, Virus, Mano Negra, Súper Astro y Negro Navarro.

EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

Previo a su participación en esta gran función, figuras como Máscara Año 2000, Mano Negra, Súper Astro, Solar y Blue Panther se dieron cita en la Arena México para recordar momentos gloriosos de sus carreras y manifestar su sentir de cara a las batallas de esta noche.

En entrevista con Grupo Cantón, cada uno de los participantes comparte sus emociones y sentimientos por pisar de nuevo el ensogado del Monstruo Sagrado.

Mano Negra, quien perdió su máscara hace más de 25 años con Atlantis en dicho recinto, confirma que hoy será su lucha de despedida de La Catedral, aunque seguirá viniendo a entrenar.

“Ésta será mi última lucha dentro de la Arena México, que para mí es mi casa; yo no he sentido ese alejamiento, ni lo voy a sentir, mientras me permitan entrar estaré entrenando, es un gusto enorme ver el monstruo de la Doctores, donde un día expuse mi máscara y la perdí”, señala.

Por su parte, El Macho de Lagos explica que para él “los momentos más felices son éstos, en contrarme con luchadores como los que estarán, es gente de mi época; estoy feliz de la vida de participar en este tipo de eventos, pienso que es el último en el que participo, pero feliz de la vida de estar ahí”, dice.

Tan feliz está Chucho Reyes, que les canta a capela a sus compañeros presentes una de sus canciones.

“Hay muchos sentimientos encontrados, porque para nosotros es muy satisfactorio encontrarnos de nuevo muchas leyendas de El Toreo, y más porque cuando bajamos del ring ya no nos duele nada, es algo mágico, no sé si sea por tanto que platicamos o las mentadas de madre que lanza el público, pero es algo sensacional. Si me emociono yo que voy a participar en el evento, ahora imagínate al público que va a participar viéndonos; los vamos a emocionar como lo hemos hecho durante muchos años”, externa Súper Astro.

El luchador, famoso también por su negocio de tortas, aprovecha para aclarar que muchos pensaban que él fue el creador de la famosa ‘619’ que ha hecho famosa a nivel mundial Rey Mysterio Jr, pero en realidad el inventor fue Mano Negra.

“Siempre he dicho que la lucha ya está hecha, los que inventaron llaves, rehiletes y más se fueron hace años, y otros como Mano Negra siguen, pero nos dejaron cosas muy bonitas, como la famosa ‘619’”, finaliza.

RECORDAR ES VIVIR

Sobre este reencuentro con sus compañeros, Blue Panther asevera que muchas emociones se juntan cuando llega una fecha especial como ésta, sobre todo al ver a sus compañeros con máscaras, mismas que perdieron, como él, en distintas luchas:

“Son gente que me marcó en mi trayectoria, ahora que nos volvemos a encontrar y verlos así con máscaras me remueven las emociones y sentimientos; cuando veo bajar a Canek con esa elegancia y corpulencia que tiene aún, se me enchina la piel, son emociones que hemos vivido todos los que están aquí”. Finalmente, el maestro Solar también muestra su alegría de participar en una función como ésta y señala:

“Me siento nervioso porque a pesar de que todos los participantes tenemos mucha experiencia, no es fácil llegar y convencer a los que asisten a La Catedral, es un público muy conocedor y el que triunfa en la Arena México y la Arena Coliseo, ya la hizo en todo el mundo. A mí me toca mano a mano con el maestro Satánico, y vamos a poner nuestro mayor esfuerzo para agradar al respetable; aunque lo más satisfactorio es volver a reunirme con grandes amigos y compañeros de esta profesión”.