Un caballo que no puede hacer nada sin antes tomar su “taza de té”

Jake, un caballo que trabaja para la Sección Montada de la Policía de Merseyside, en Liverpool (Reino Unido), se niega a levantarse de la cama hasta que le ofrezcan un taza de té caliente.

Jake es muy especifico con sus gustos: su infusión debe tener leche descremada, dos cucharadas de azúcar y un poco de agua (para enfriarla un tanto) . Así lo confirmaron sus colegas, quienes además publicaron en Twitter un video que se convirtió en viral y hasta el momento lleva mas de 227.000 visitas.

We have a new episode of #wintermorningwakeups featuring Jake. Jake refuses to get out of bed until he is brought a warm cup of @tetleyuk tea. Once he has drank this he is ready for the day. #StandTall #PHJake #NotStandingAtAll #BrewInBed #TeaTaster pic.twitter.com/iJXm32hlad

— Mer Pol Mounted (@MerPolMounted) November 20, 2019