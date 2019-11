Así lucía Bárbara de Regil antes de su vida fitness

Bárbara de Regil de nueva cuenta se encuentra en la polémica, pues salió a la luz un video en el que la famosa aparece muy distinta.

La actriz se ha caracterizado por compartir diferentes tips de belleza, dietas, salud y consejos para tener una vida sana. Sin embrago, esto no siempre fue así, ya que se puede ver la diferencia.

En el video que data del año 2009, según informa Telediario, la actriz estaba en un programa de Telehit, luego de haber sido expulsada de un reality show del mismo canal. En éste se puede apreciar un aspecto completamente distinto al que hoy porta la famosa. En la publicación Bárbara luce con un aspecto descuidado, dientes chuecos, e incluso su nariz luce desviada.

Incluso, Bárbara de Regil aceptó que bebía alcohol no con tanta moderación como se recomienda.

Qué onda @barbaraderegil ? No que uno debe amarse como es, cero alcohol, cero operaciones, cero “arreglitos” 🥴🥴🥴 pic.twitter.com/HoLYCvEkTe — KARLA ✨ (@Karlapaezmm) November 19, 2019

Y es que la famosa influencer se ha caracterizado por pedir a sus seguidores que se acepten tal y como son.

“Échate un piropo, ámate, que eres lo único que tienes y tú no te puedes cambiar. Tal vez las cirugías te pueden cambiar, pero dentro de ti, sigues siendo tú. Y los hijos que tengas, van a ser como tú eres. Acéptate como eres, con la nariz que tienes, de águila, no de águila, chata, no chata, de lado, no de lado. Acéptate tal y como eres”, dijo en una antigua publicación de Instagram.

En meses anteriores Regil se presentó en los premios de la revista GQ, donde mostró su cuerpo escultural en un conjunto que dejaba ver las estrías en su escote que esta vez no pudo ocultar con Photoshop.