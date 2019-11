Uno de los musicales más famosos de Broadway

La noche del pasado jueves el Centro Cultural 1 de la CDMX se engalanó con la presencia de decenas de luminarias que asistieron a ver el estreno del obra The Book of Mormon, entre ellas la guapa Jika Edgar, Cassandra Sánchez Navarro, Alejandro Tommasi y demás artistas invitados. Como era de esperarse la emoción de ver la obra de Broadway se hizo presente entre los invitados, quienes coincidieron al decir, en la alfombra roja, que es un placer ver obras musicales de talla internacional como esta.

“Lo que la gente debe de darse cuenta es que traemos una producción impresionante, esta producción es la misma que en estados unidos, la misma experiencia que en Broadway. Estamos viendo una comedia divertida de mormones que se van al África y que nos cuentan las cosas con humor”, dijo en exclusiva para Grupo cantón el actor Jaques C. Smith.

De la mente de Trey Parker y Matt Stone (South Park) y del compositor y letrista Robert Lopez (Avenue Q), llegó al Centro Cultural Teatro 1 el musical The Book of Mormon, directo del Eugene O’Neill Theatre de Broadway. Se trata de la gira de uno de los musicales más exitosos de las últimas décadas, que en CDMX se presenta en su formato original con subtítulos en español.

El increíble libreto, el diseño (Scott Pask), la dirección (Casey Nicholaw y Trey Parker) y las melodías pegajosas hacieron que The Book of Mormon ganara nueve premios Tony, el New York Drama Critics Circle como mejor musical, cinco Drama Desk y el premio de The Drama League como mejor musical, entre otros galardones.

La historia de la obra The Book of Mormon comienza en Salt Lake City, donde los misioneros mormones Elders Price y Cunningham son enviados para salvar almas en Uganda, un país en África asolado por la guerra, el SIDA y la pobreza. La amistad que se va desarrollando entre estos dos personajes, que al parecer no tienen nada en común, sienta las bases emocionales del espectáculo. En medio de chistes sobre racismo, la enfermedad y el desprecio homofóbico, estos “inocentes” misioneros logran ver las mentiras de la sociedad, pero no consiguen cambiar al mundo; el mundo los cambia a ellos.