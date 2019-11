Funcionarios sin visión humanista, herencia neoliberal

Esteban Durán

7:04 “¡Buenos días!”, fue el saludo tempranero de este viernes; la última mañanera de la semana, en la que vemos a un Presidente un poco cansado, pero con el ánimo para interactuar con la prensa. “Pues terminamos la semana y nos vamos a Puebla, Morelos y Guerrero, para informar y recoger los sentimientos de la gente”, expresó muy satisfecho, así se le percibía, de los logros de la semana.

Asimismo, nos recordó sobre la terna que enviará al Senado para elegir al nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; tres mujeres: Diana Alvarez, Ana Laura Magalino y Margarita Ríos Farjat, tres mujeres con excelente trayectoria profesional y académica en el servicio público.

Y aprovechando la audiencia, que es de millones de mexicanos, incluyendo políticos y empresarios, se dirigió a los senadores para decirles que podrán seleccionar bien, en libertad, sin recibir línea alguna: “la línea es que no hay línea” manifestó y ofreció disculpas por insistir al respecto; el mensaje fue claro: “Ahí tienen su tarea, háganla bien, que yo no me meteré”.

Y hablando de legisladores, nuestro anfitrión aprovechó el espacio para agradecer a los diputados la aprobación del Presupuesto 2020; pese a las vicisitudes que se presentaron por el bloqueo de campesinos en el Palacio Legislativo San Lázaro.

Satisfecho de ello, el tabasqueño mencionó los beneficios que el presupuesto traerá a millones de mexicanos en materia de salud, educación, el apoyo a los campesinos; los proyectos, que serán el símbolo de esta Cuarta T. Los más necesitados serán a los que se les de prioridad.

7:14 Conforme fue avanzando el tiempo el tabasqueño le metió más sabor a la conferencia, para responder las preguntas de los reporteros: el tiro fue directo, con ganas de meterle un gol ¿No teme a la furia del movimiento campesino?

“Se les acabó su minita de oro, es natural, los entiendo, ya no recibirán presupuesto para sus organizaciones, se acabaron los moches”, con ello El Peje apagó la mecha que el reportero intento encender.

Vino un segundo intento de la colega, quien preguntó, -mal por cierto- sobre su opinión al cuestionamiento de la ONU de haber elegido a Rosario Ibarra como presidenta de la CNDH, con quien se ha trabajado en varios procesos.

Simple y sencillamente AMLO dijo desconocer si haya sido así, pero que lo respeta.

7:38 Ante las críticas de sus adversarios manifestó que la herencia del neoliberalismo fue la falta de profesionales con visión social y humanista; “se necesita gente preparada pero con convicciones y honestos; de que sirve tener muchos estudios, si no hay honestidad”. Puso de ejemplo a Rocío Nahle, “mujer profesional, honesta y con convicciones”.

7:55 Mencionó el tratado comercial entre México, EU y Canadá no debe mezclarse con asuntos electorales en Estado Unidos, conviene al desarrollo económico de América Latina.

7:45 Se le felicitó por su libro y por el aumento en el crecimiento, así como por el Buen Fin, la expresión en su rostro lo dijo todo.

8:00 México continuará con su lucha contra el crimen organizado, por lo que agradece a legislador estadunidense la recomendación.

8:06 Le expresan su admiración y le piden no flaquee ante el llamado de un golpe de estado y le hacen la petición de hacer la convocatoria el 1 de diciembre, donde haya millones de mexicanos apoyándole.

8:20 Estela de Luz, debe ser monumento a la corrupción, se les olvidó, pero yo no olvido; tuvieron su oportunidad, pero no lo aprovecharon 12 años de robos y corrupción.

Golpeteo y chantajes de medios, para doblegar a gobierno y obtener publicidad.

8:41 Jesús Ramírez, brazo derecho del Presidente, hacía sus anotaciones, principalmente cuando se hace alguna denuncia contra un servidor público o alguna dependencia no responda a necesidades del pueblo.

8:51 Paisanos en EU son nuestros héroes anónimos, necesario ofrecerles disculpas, por haberlos expulsado, involuntariamente de México. Remesas muy importantes

8:55 Bueno, muchas gracias.

