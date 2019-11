Los silencios cantados

La española María Villarroya está de regreso en México con un monólogo que hace mención de uno de los episodios más duros de su vida. En exclusiva para Grupo Cantón la española compartió los detalles de su monólogo Silencios Cantados y del renacer que le dejó hacer la obra.

“Silencios Cantados es la historia de mi vida, es una historia en la cual se barajean las penas, las alegrías, a través de un viaje de mi carrera. Viví un silencio obligado por dos años, no podía cantar, fue un silencio abismal y una cosa terrible para una mujer que usa su voz como instrumento, estaba llena de desesperación, pero cuando yo vi esto me di cuenta que esto era una señal de vida… Tenemos que darnos cuentas de los rumbos que tenemos que hacer en vida, finalmente creo que el universo te manda cosas para aprender. Fue un silencio total, el otorrino dijo que no hablara, tenía que silenciarme. Lo tomé como desafío, ir contra corriente, me dije ‘esto lo debes de tomar como un viaje que no te va a gustar mucho’, al mismo tiempo me dije que ese silencio me iba a dejar muchas cosas, entonces si me puse a escribir, a recapitular mi vida, y me puse a escribir mientras iba recobrando mi voz”.

La cantante, dueña de una poderosa voz se reinventó al escribir. “Para mí fue renacer y reinventar una historia diferente de mi vida. Todo esto lo escribí y por eso surgió mi monólogo Silencios Cantados, el musical. De ese libro que saque en el 2014 salió mi espectáculo. Este libro tiene canciones, prosas, todo lo que he hecho desde niña hasta la fecha. El libro se puede conseguir en las obras y también a través de las redes”.

El espectáculo es interactivo. “El formato del show contiene una anécdota con mi padre, a raíz de esa anécdota suceden cosas, cosas que suceden en una oficina, y a mí me gusta romper la cuarta pared, hay música, canciones, quiero que este montaje sea un empuje para el público, que recupere lo que ha perdido”, dijo la artista española.