Una interesante leyenda urbana que cobra vida de penosa manera para reclamar las almas de los que se atreven a pedirle un deseo

Harry Plus

Calificación: Pésima (1 estrella de 5)

A lo largo de las décadas se han popularizado de manera acelerada las historias de terror que involucran mitos y leyendas urbanas, aquellas que solían contarnos de niños para calmar nuestra euforia e infundir el miedo y la tranquilidad para prevenir que hiciéramos ciertas cosas que a nuestros padres no le parecerían adecuadas, y hemos visto un desfile de leyendas tanto norteamericanas (sumamente más popularizadas por la escena hollywoodense), como las que involucran a otros países alrededor del mundo, y es que la fantasía y horror que involucra dichos cuentos las vuelven un atractivo muy tangible para plasmar dentro de la pantalla grande, al final del día, quién no disfruta de un buen susto a causa de revivir la llama del terror infantil. En esta ocasión, desde los rincones helados de Rusia, llega una cinta llamada Pikovaya dama. Zazerkalye, o como su título en español lo dicta, Reflejos siniestros, una producción que justamente nos relata el escalofriante desenlace que le depara a quienes se meten con la mítica Queen of Spades.

La trama nos muestra cómo un siniestro fantasma se encuentra suelto y hambriento. Su nuevo grupo de víctimas reside en un internado que siempre ha estado rodeado de extraños rumores sobre muertes y violencia. Un día, mientras un selecto grupo de amigos investiga una de las zonas prohibidas del colegio, descubren un espejo con una serie de misteriosas pinturas alrededor de el. Al recitar las palabras que dictan la leyenda de invocación para la Queen of Spades, se les concederá todo aquello que siempre han deseado… A costa de sus almas.

La cinta dirigida por Aleksandr Domogarov, plantea con noble intención el narrar un nuevo cuento que se añade al basto universo de leyenda terroríficas que navegan dentro de la cinematografía, ya que a través de los dos protagonistas de la cinta, Angelina Strechina y Daniil Izotov, como Olya y Artyom, nos muestra el lazo familiar quebrantado por la tragedia y que pronto se vera fortalecido por la desesperación y el horror, algo que aunque se siente como una fórmula antes vista, parecería añadirle toques más memorables y frescos por la dupla al frente del proyecto y el estar inmersa en una vida adolescente, con elementos escalofriantes como las locaciones utilizadas y la construcción atmosférica alrededor de la leyenda urbana.

El mito de Queen of Spades, casi nunca ha sido explorada dentro del cine o las series de televisión, incluso se podría decir que es del nulo conocimiento en algunos puntos del mundo, en lo particular México o diversos países de Latinoamérica, ya que por estos lares tenemos nuestras propias versiones de un fantasma que cumple deseos a cambio de un poco de sangre, algo que también se siente en sintonía en el filme, la forma en la que el cineasta y los guionistas tuvieron el ingenio para voltear de una forma acida y tétrica, los anhelados deseos de los jóvenes involucrados.

Precisamente el punto de la historia es uno de los más débiles dentro de la cinta, ya que su desarrollo se va dando de forma poco certera, un factor que puede jugar en contra si no se conoce del todo la leyenda urbana, pues no se logra crear una conexión real hacia lo que involucra el misticismo del fantasma, no se aprecia en la totalidad su mortal repercusión. Además de que probablemente no suene tan original como seria su intención, ya que no la dotan de una esencia única y especial que destaque de entre el mar de cintas sobrenaturales que abordan temáticas similares, no hay aportes o elementos nuevos para que trascienda. La historia nunca logra tener un ritmo agradable o inquietante y va decayendo conforme se acerca a su final, acelerado dicho sea de paso.

Utilizar moldes comunes con actuaciones que rayan en la burla y la incredulidad también es un punto negativo, pues dejando de lado a los protagonistas, los demás personajes dan la impresión de estar más que robotizados en una cajita musical, dejando de lado el factor emocional que representa estar involucrado en una relación sangrienta con un fantasma ancestral, aquí no le creemos nada a casi nadie y eso pesa. Y sin dudarlo, la fantasma o villana, como se guste verla, tampoco sobresale y queda en el olvido, ya que sus intenciones jamás quedan bien estructuradas o creíbles, no le permiten formalizar un vínculo solido hacia su leyenda y lo único que sucede es que queda en el olvido una vez terminada la función, pues tampoco su animación permite crear un factor escalofriante que asuste al espectador.

Aunque es lindo conocer del folclor de horror ruso, Reflejos siniestros es una cinta fallida que plantea elementos y recursos sobrenaturales de cajón y no desarrolla una narrativa interesante como para crear una atmósfera digna de una leyenda urbana, quedando así en el olvido.