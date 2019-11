Acerca del testamento de José José

A escaso mes y medio de la muerte de José José “las aguas” se van calmando en la vida de la familia Sosa. Pues los hijos de don José, Marysol y Pepe, se encuentran tranquilos, aunque con el gran dolor de haber perdido a su padre. Sin embargo, respecto a la herencia que ha causado gran controversia, porque se dice que la heredera universal presuntamente es la viuda del cantante Sara Salazar, aún no se ha confirmado nada. En exclusiva para Grupo Cantón, la ex manager del artista, Laura Nuñez, compartió que los temas de la herencia sólo le compete a la familia Sosa, pues ella no puede opinar al respecto. Por lo pronto se encuentra cuidado de su madre, que tiene 87 años.

“Eso de la herencia es cosa de ellos, no son inalcanzables, son muchachos que han estado dando la cara, pero yo solo contesto lo que me concierne a mí. Yo me estoy reponiendo de la perdida de José, gracias a Dios fueron años increíbles, maravillosos, fue lo mejor que me pudo pasar en mi vida, estar a la lado del señor José José”.

Lo que sí compartió la es manager de don José, es que los muchachos están vendo sus cosas solos, sin la ayuda de externos. “Silvia Urquidi no nos va echar la mano (con el testamento). Sí vimos a la señora Silvia Urquidi en la entrega de los Califa de oro, la saludamos, pero nunca quedamos en nada con ella para que nos ayudara. Estuvimos platicando muy agusto con ella y evitamos los temas tanto de ella como de nosotros”.

Laura confesó que Pepe y Marisol están tranquilos. “Los muchachos se encuentran muy bien, obviamente con la tristeza que va a durar el duelo, no sé cuánto, así que vamos bien, por lo menos no ha repercutido en nuestra salud, día a día vamos tratando de sobrellevar una notica que no es fácil, porque en mi caso no solamente se me murió mi ídolo, sino mi patrón y mi hermano, vamos asimilando poco a poco y con eso ya la llevamos de gane”.

Continuó. “Ahorita me estoy dedicando a mi madre, yo la descuidé mucho como hija y hoy que tengo la bendición de tenerla, tiene 87 años, y la estoy llevando a sus tratamientos médicos. Entonces quiero disfrutarla ahorita por lo menos en lo que termina el año”, remató Laura.