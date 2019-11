Reclama manutención de sus hijos

Tras permanecer varios años sin una nueva relación amorosa, la guapa Aracely Arámbula, ex pareja de Luis Miguel aseguró recientemente que ya tiene pareja, aunque no quiso dar detalles de su nueva conquista.

“Ustedes no se tienen que enterar para que haya. O sea, muchas veces hay amor y no tienen por qué saberlo. Sí tengo pareja, dijo la belleza chihuahuense. Sin embargo, cuando se le cuestionó más acerca de su novio, la actriz no quiso dar más detalles acerca de su actual pareja, la protagonista de La Doña no quiso decir el nombre ni la actividad. “Él no es público, pero todo muy bien”, indicó.

Y aunque la actriz es afortunada en el amor, parece que las cosas económicas aún no se han arreglado del todo con su ex pareja, El Sol, pues el abogado de La Chule, el lic. Heredia, en entrevista no declinó que la actriz demande a Luis Miguel por pensión alimenticia. Eso sí, dijo qu ese tienen que hacer cumplir las obligaciones. “No es común acuerdo, es cumplir, al acuerdo es un asunto que ya está pactado… no, no voy hablar más… sólo se tienen que cumplir las obligaciones”, dijo el Lic. Heredia.

Recordemos que la actriz y el cantante internacional iniciaron su romance en 2005 y en enero de 2007 recibieron a su primer hijo, Miguel. En diciembre de 2008 nació el segundo hijo, Daniel, de la pareja. Sin embargo, en 2009 se dieron los rumores de separación y Arámbula decidió volver a la televisión, medio del que se había alejado durante su relación con el cantante.

Años después, en febrero de 2013, se supo que Aracely interpuso una demanda contra Luis Miguel por la pensión de sus hijos. “Como madre me duele la situación… No quiero afectar a nadie absolutamente; no deseo afectar a mis hijos. Como madre, siempre estás al pendiente de los hijos, siempre estás con ellos incondicionalmente”, declaró la oji verde.