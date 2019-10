Se fusionan lucha y tradiciones

Por sexto año consecutivo, el Consejo Mundial de Lucha Libre presentará funciones especiales por el Día de Muertos, a celebrarse el viernes 1 y el domingo 3 de noviembre en la Arena México.

Las funciones serán temáticas y el pórtico de la Arena México lucirá nuevamente la tradicional ofrenda, adornada por imágenes de los luchadores y bellas edecanes caracterizadas de Catrinas, además de que los gladiadores utilizarán equipos especiales para la celebración tradicional del Día de Muertos.

El plato fuerte será, sin duda, el viernes 1 de noviembre, donde Sansón expondrá el Campeonato Rey del Inframundo ante Star Jr., quien se proclamó vencedor del Torneo Rey del Inframundo, al vencer en la final a Virus y se ganó el derecho de disputar el cetro que se encuentra en poder del integrante de la Nueva Generación Dinamita desde el año pasado, cuando lo expuso y retuvo ante Templario.

Amotlamini, vocero del Inframundo, anunció el regreso del dios Quetzalcóatl para enfrentar a Mictlantecutli, Dios del Inframundo, y dejó en Sansón la responsabilidad de exponer el Campeonato del Inframundo. “La Lucha Libre y la tradición del Día de Muertos son dos elementos muy importantes de nuestra cultura mexicana y ahora los vemos reunidos en la Arena México; son tradiciones muy arraigadas dentro de los mexicanos y se han convertido en algo único que no se ve en ningún lugar del mundo. Hay luchadores muy representativos del CMLL que se identifican con esta temática como lo fueron Satánico, Rey Bucanero, Mephisto, Ephesto, Luciferno, Hechicero y Yago, por mencionar algunos”, señaló Amotlamini.

Por su parte, Sansón se dijo contento de exponer por segundo año consecutivo el título de El Rey del Inframundo, pues esto le ha permitido aprender más de nuestros mitos y tradiciones y darse cuenta que la lucha libre va de la mano de la cultura; inclusive pudo llevar su título al Museo de Antropología.

“Este es un campeonato totalmente diferente a todos, por la cuestión de los colores, el diseño, el papel picado, las calaveras; tiene cierto misticismo que va con la cultura por eso título muy peculiar, porque solamente se defiende una vez al año y ha significado mucho para mi carrera, porque es el primero que gané en forma individual y forma parte de la cultura mexicana como es la lucha libre y el tradicional Día de Muertos, ambas están en conjunto y para mí es algo fenomenal. La función del Día de muertos es algo diferente, se sienten otras vibras”.

SEGURO DE RETENERLO

El heredero de Cien Caras agregó que conoce bien a Star Jr. y está seguro de vencerlo para retener el Campeonato del inframundo. “Es un luchador joven pero con más experiencia que yo, pero eso no da lugar para que me intimide. Viene con la confianza porque ganó La Gran Alternativa, pero lo he estudiado mucho y se ha desempeñado con el factor sorpresa, a muchos les ganó con Toques de Espalda o llaves que fueron de sorpresa, ya chequé esa cuestión y aunque es un rival duro, no me voy a dejar, porque quiero hacer historia con este campeonato y obviamente voy con todo y a ver de qué cuero salen más correas”, finalizó.

¿SABÍAS QUÉ? Microman, el luchador más pequeño del mundo, también formará parte de los festejos y enfrentará a su odiado rival Chamuel, el cual estará acompañado por Los Cuicas, los pequeños guardianes del Inframundo.

NUMERALIA

2 Veces ha defendido Sansón el Campeonato del Inframundo