Descarta AMLO fracturas

Esteban Durán

En su acostumbrada conferencia de las mañanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo tenerles plena confianza al Ejército mexicano, a las fuerzas armadas del país, descartando de esta manera que exista una “fractura” en la tropa o entre altos mandos.

Cuestionado sobre el ambiente que se vive en las fuerzas armadas y las críticas que han aparecido contra la estrategia de seguridad de su gobierno, el mandatario consideró sano que los generales del Ejército manifiesten sus ideas y posiciones en este y otros temas, pues en las dictaduras existe “el pensamiento único” y en la democracia la diferencia de opiniones.

“Acerca de riesgos de fracturas en el Ejército: eso no existe y no existe porque el Ejército mexicano es un ejército leal” y agregó que no existe encono en las fuerzas armadas porque sus características las distinguen de los ejércitos de la mayoría de los países, porque es una institución surgida después de un golpe de Estado, y que además responde a un mando civil en la figura del presidente de la República.

Reiteró su postura ante las fuerzas armadas: “No tengo la menor desconfianza del Ejército; al contrario cuento con el apoyo, con la lealtad del Ejército, y sobre todo cuento con la lealtad que le tiene el Ejército mexicano al pueblo de México”.

El mandatario mexicano negó categórico que reciban órdenes de Washington y reiteró su apoyo a todo el Gabinete de Seguridad, “el cual me da una gran tranquilidad”.

Las declaraciones de López Obrador llegan luego de que el pasado 22 de octubre el general Carlos Gaytán Ochoa declarara una fuerte crítica al Poder Ejecutivo durante un evento oficial al que fue el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval.

“Actualmente vivimos en una sociedad polarizada políticamente, porque la ideología dominante, que no mayoritaria, se sustenta en corrientes pretendidamente de izquierda, que acumularon durante años un gran resentimiento.

Más unidas que nunca

Por su parte, José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, afirmó que ahora se realiza un mayor trabajo de inteligencia, entre la Sedena y la Semar, aseveró que las Fuerzas Armadas están unidas pese a las críticas y señalamientos de una deficiente coordinación.

Tajante, dijo que no podrán separarlos y se mantendrán trabajando por una causa que es el bien de la sociedad.

Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, destacó que se tiene una buena coordinación con la Secretaría de Marina, “si no se tuviera esa coordinación no se pudiera trabajar”.

Incluso resaltó que durante el operativo en Culiacán, Sinaloa, la Marina prestó apoyo con un helicóptero para proteger una unidad habitacional militar que era agredida por delincuentes.

Informó que tras las amenazas de ataques del cartel de Sinaloa en Chihuahua, Sonora y Durango se alertó a los mandos.